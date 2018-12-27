МОСКВА, 27 дек — ПРАЙМ. Цена выкупа акций "Мегафона" в рамках обязательного предложения миноритариям составляет 659,26 рублей за бумагу, говорится в материалах компании.

Срок принятия предложения составляет 70 дней с момента получения.

Дочерняя компания оператора "Мегафон Финанс" 10 декабря погасила все принадлежавшие ему GDR и получила соответствующее количество обыкновенных акций компании. В результате погашения GDR "Мегафон Финанс" стала владельцем 139,617 миллиона обыкновенных акций, что в совокупности с акциями, принадлежащими его аффилированным лицам, составило 78,84% уставного капитала "Мегафона". В связи с этим компания направила на рассмотрение в Банк России обязательную оферту миноритарным акционерам.