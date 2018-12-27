МОСКВА, 27 дек — ПРАЙМ. Совет директоров "Мегафона" одобрил продажу своей 12,5%-ной доли в IT-компании "Форпост", говорится в сообщении оператора.

"Одобрить прекращение участия ПАО "Мегафон" в ООО "Форпост" путем продажи доли в уставном капитале ООО "Форпост" в размере 12,5% на условиях, предложенных менеджментом", — сообщает компания в четверг.

Компания не раскрывает покупателя и сумму сделки, сообщили РИА Новости в пресс-службе "Мегафона".

Ровно год назад "Мегафон" приобрел 12,5% акций "Форпоста" за 3,125 миллиона долларов. Доля была выкуплена у единственного владельца компании Антона Черепенникова. "Мегафон" тогда также получил опцион на продажу всей доли обратно Черепенникову в любое время.

"Мегафон" — второй по числу абонентов сотовый оператор в РФ, на конец третьего квартала компания обслуживала 75,2 миллиона абонентов. USM Holdings Алишера Усманова владеет 56,32% оператора, Gazprombank Group — 18,79%, еще 22,52% принадлежит "дочке" оператора — компании "Мегафон Финанс", в свободном обращении находится 2,2% акций.