МОСКВА, 27 дек — ПРАЙМ. Роскомнадзор направил провайдерам хостинга сайтов группы компаний "Кэшбери" уведомление о необходимости их блокировки в трехдневный срок на основании решения суда, сообщил РИА Новости пресс-секретарь ведомства Вадим Ампелонский.

"В адрес Роскомнадзора поступило вступившее в силу решение Первомайского районного суда города Ростов-на-Дону. Согласно тексу судебного решения, запрещенной признана информация об услугах группы компаний "Кэшбери", которая имеет признаки финансовой пирамиды", — сказал Ампелонский.

"Два URL-адреса "Кэшбери" внесены в реестр запрещенной информации, и провайдерам хостинга направлено уведомление о блокировке в установленные законом сроки (3 дня)", — добавил пресс-секретарь ведомства.

В конце сентября ЦБ сообщил, что передал в Генпрокуратуру и МВД информацию о группе российских и иностранных компаний, действующих под брендом "Кэшбери", в деятельности которых прослеживались признаки финансовой пирамиды: принципы сетевого маркетинга, обещания завышенной доходности и агрессивная реклама в СМИ и социальных сетях. Через две недели глава "Кэшбери" Артур Варданян объявил о перерыве в ее работе, а 1 ноября – о закрытии проекта и намерении создать "нового гиганта финансово-инвестиционной индустрии".

Потенциальный ущерб пострадавшим от действий финансовой пирамиды "Кэшбери", по консервативной оценке, может составить 3 миллиарда рублей или более, сообщил 25 декабря РИА Новости директор департамента противодействия недобросовестным практикам Банка России Валерий Лях.