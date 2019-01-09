МОСКВА, 9 янв — ПРАЙМ. Американская Apple снизит производство новых моделей iPhone примерно на 10% в первом квартале текущего года, сообщила газета Nikkei Asian Review со ссылкой на источники.

"В конце прошлого месяца Apple попросила своих поставщиков производить меньше новых iPhone в квартале с января по март, чем планировалось", — сообщили газете источники. Это уже второй раз за два месяца, когда американская компания сокращает планы производства. При этом последний пересмотр касается новых моделей iPhone — XS Max, XS и XR, сообщили источники.

Другой источник издания, знакомый с ситуацией, сообщил, что в соответствии с пересмотренным планом суммарное производство как старых, так и новых моделей iPhone снизится в первом квартале 2019 года до 40-43 миллионов штук с ранее ожидавшихся 47-48 миллионов, или более чем на 20% в годовом выражении.

На прошлой неделе, 3 января, акции компании потеряли почти 10% стоимости после того, как Apple ухудшила прогноз выручки в связи с проблемами в реализации смартфонов. Глава корпорации Тим Кук тогда заявил в открытом письме инвесторам о замедлении темпов продаж iPhone, в качестве главной причины он указал торговые войны между США и Китаем.

В письме Кука инвесторам отмечалось, что Apple теперь ожидает дохода в размере 84 миллиардов долларов за последний квартал. Это ниже прогноза, опубликованного два месяца назад, когда компания прогнозировала доход от 89 до 93 миллиардов долларов.

Apple была основана в 1976 году Стивом Джобсом, Стивом Возняком и Рональдом Уэйном. Штаб-квартира компании находится в Купертино, штат Калифорния. Apple занимается производством персональных и планшетных компьютеров, аудиоплееров, телефонов, "умных часов" и программного обеспечения.