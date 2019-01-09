МОСКВА, 9 янв — ПРАЙМ. Минкомсвязь РФ предлагает обязать операторов связи хранить данные в рамках требований "пакета Яровой" на оборудовании, произведенном на территории России, говорится в проекте постановления правительства РФ, опубликованном на портале нормативно-правовых актов.

Изменения планируется внести в правила хранения операторами связи пользовательского трафика по "пакету Яровой", утвержденные правительством 12 апреля 2018 года. "Технические средства накопления информации… должны иметь действующее на момент установки данного оборудования на сеть оператора связи заключение о подтверждении производства промышленной продукции на территории Российской Федерации", — говорится в проекте.

Предлагаемые изменения, утвержденные правительством РФ, вступят в силу через 180 дней со дня их официального опубликования.

Пакет антитеррористических законов, подписанный президентом РФ в июле 2016 года (так называемый "пакет Яровой"), в том числе, обязывает операторов связи и интернет-компании до 6 месяцев хранить информацию о содержании разговоров и переписки пользователей, включая фото-, видео- и звуковые файлы, чтобы предоставлять их по запросу спецслужб.

В апреле 2018 года правительство РФ утвердило правила хранения операторами связи пользовательского трафика: с 1 октября компании хранят в полном объеме в течение полугода трафик за последние 30 суток, а далее в течение 5 лет должны будут наращивать емкости для хранения на 15% ежегодно. Изначально норма о хранении должна была заработать уже с 1 июля.