МОСКВА, 10 янв — ПРАЙМ. Министерство торговли США запретило дочерней компании китайской Huawei, базирующейся в Калифорнии, экспортировать разработанные ею технологии, сообщает газета Wall Street Journal со ссылкой на документы и источники, знакомые с ситуацией.

Согласно документам, в июне американское министерство торговли оповестило Futurewei Technologies Inc. — дочернее научно-исследовательское предприятие Huawei — о намерении отклонить заявку компании на продление экспортной лицензии, ссылаясь на угрозу национальной безопасности. Уточняется, что запрет распространяется на передачу за рубеж телекоммуникационных технологий и программного обеспечения, в том числе технологии высокоскоростной передачи данных.

Источники добавляют, что Futurewei оспаривает решение ведомства. В ответном письме компания заявила, что будет вынуждена перенести свой научно-исследовательский центр за пределы США, если разрешение на экспорт не будет продлено. При этом, по данным собеседников газеты, большинство технологий, передаваемых предприятием за рубеж, не требуют экспортной лицензии.

Издание отмечает, что американская кампания против Huawei развернулась в декабре, когда в Ванкувере по запросу США была задержана финдиректор и дочь основателя компании Мэн Ваньчжоу. Ее подозревают в нарушении американских торговых санкций против Ирана.

В феврале 2018 года телеканал CNN передавал, что высокопоставленные представители Агентства национальной безопасности (АНБ) США не рекомендуют американцам покупать и пользоваться телефонами Huawei и ZTE, так как китайские производители смартфонов представляют угрозу безопасности для американских покупателей.