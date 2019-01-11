МОСКВА, 11 янв — ПРАЙМ. Крупный китайский производитель смартфонов Xiaomi объявил о присвоении независимого статуса своему бренду Redmi. Об этом сообщает агентство Sina.

Поясняется, что презентация первого продукта нового бренда — Redmi Red Rice Note7 — состоялась накануне.

Генеральным менеджером Redmi Brand назначен экс-глава Jinli Mobile Лу Вэйбин. На предыдущем месте работы он отвечал за создание бренда, дизайн, производство и продажи Red Rice. Помимо этого Вэйбин был назначен вице-президентом Xiaomi Group. Об этом он написал своим подписчикам в китайской соцсети Weibo.

Ранее руководитель и основатель Xiaomi Лей Цзунь объяснял решение о выделении Redmi в отдельный бренд разницей в позиционировании: Redmi предлагает недорогие смартфоны, которые продаются на платформах электронной торговли, а Mi ориентирован на высококачественные устройства, которые можно купить в салонах связи.

Отмечается, что теперь у компании есть три бренда смартфонов, каждый из которых предназначен для определенного круга покупателей.