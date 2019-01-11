МОСКВА, 11 янв — ПРАЙМ. Американская корпорация Apple планирует уже этой осенью представить три новые модели смартфона iPhone, пишет газета The Wall Street Journal со ссылкой на знакомые с ситуацией источники.

Как уточняет издание, одна из моделей (вновь оснащенная ЖК-дисплеем) будет заменой "бюджетному" флагману iPhone XR, продажи которого не оправдали ожиданий компании. При этом к 2020 году Apple планирует полностью перейти на более дорогие OLED-дисплеи, которые сейчас уже используются в линейке смартфонов XS.

Источники добавляют, что компания представит новые функции камеры, в том числе самая дорогая новая модель получит тройной модуль основной камеры. Две другие модели будут с двойной задней камерой.

Apple была основана в 1976 году Стивом Джобсом, Стивом Возняком и Рональдом Уэйном. Штаб-квартира компании находится в Купертино, штат Калифорния. Apple занимается производством персональных и планшетных компьютеров, аудиоплееров, телефонов, "умных часов" и программного обеспечения.