МОСКВА, 14 янв — ПРАЙМ. Телекоммуникационный холдинг VEON Ltd. может прекратить развитие одноименной интернет-платформы, сообщили РИА Новости в пресс-службе холдинга.

Впервые платформа VEON, объединяющая в себе функции мультимедиа-сервиса, платформы для общения и маркетплейса с партнерскими предложениями, акциями и скидками, была запущена в тестовом режиме в Италии в ноябре 2016 года. В июле 2017 года сервис официально запустился в России, на Украине, в Грузии и Пакистане.

"Из-за меняющихся бизнес-приоритетов VEON предлагает прекратить инвестиции в цифровую платформу VEON. В настоящее время мы обсуждаем это предложение с представителями сотрудников (которые занимались разработкой сервиса — ред.)", — сказал представитель компании.

В пресс-службе "Вымпелкома" (бренд "Билайн", входит в VEON Ltd.) РИА Новости сообщили, что оператор развивает в РФ аналогичное приложение "Мой Билайн".

Ранее в декабре 2018 года агентство Блумберг со ссылкой на источники писало, что холдинг может сократить 100 сотрудников, занимающихся технологиями, в офисах VEON в Лондоне и Амстердаме. Кроме того, еще 90 человек в головном офисе VEON в Амстердаме также лишатся работы с целью сокращения эксплуатационных расходов.

VEON Ltd. объединяет операторов, предоставляющих услуги в России, на Украине, в Казахстане, Узбекистане, Таджикистане, Армении, Грузии, Киргизии, Лаосе, Алжире, Бангладеш, Пакистане, Бурунди, Зимбабве, ЦАР и Канаде. Крупнейшие акционеры — LetterOne Михаила Фридмана (47,9%) и норвежская Telenor (19,7%).