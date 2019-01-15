МОСКВА, 15 янв — ПРАЙМ. Роскомнадзор повторно направил Google требование подключиться к системе фильтрации запрещенного контента, в конце февраля проведет проверку соблюдения этой нормы российского законодательства, сообщил РИА Новости пресс-секретарь ведомства Вадим Ампелонский.

"Сегодня направили в Google повторное требование по подключению к системе. У них есть 30 дней на подключение с момента получения требования. Плюс три дня на то, чтобы начать фильтровать контент, после подключения к системе. Где-то в конце февраля проведем проверку", — сказал он.

В компании Google во вторник не стали комментировать информацию о новых проверках со стороны Роскомнадзора, а также возможность подключения к системе фильтрации запрещенного контента. Также компания не комментирует, перечислила ли штраф, наложенный Роскомнадзором в декабре. При этом ранее в компании заявляли, что Google не будет оспаривать штраф и оплатит его.

Роскомнадзор 11 декабря оштрафовал Google на 500 тысяч рублей за неисполнение закона, обязывающего поисковики проводить фильтрацию выдачи от сайтов, находящихся в реестре запрещенной информации. С 1 октября в России вступил в силу закон, обязывающий поисковики подключаться к этому единому реестру и фильтровать выдачу от находящихся в нем сайтов. Google не подключился к реестру.

Глава Роскомнадзора Александр Жаров в середине декабря заявлял, что ведомство будет добиваться исполнения компанией законодательства РФ и может возбудить еще одно дело в отношении Google, если компания не начнет удалять из поисковой выдачи ссылки на противоправную информацию.