МОСКВА, 15 янв — ПРАЙМ. Американский фонд OppenheimerFunds в прошлом году нарастил свою долю в компании "Яндекс" до 6,41%, следует из документов OppenheimerFunds на сайте Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC).

Согласно материалам компании, по состоянию на 31 декабря 2018 года фонд владел 18,365 миллиона акций "Яндекса".

Инвестиционная компания OppenheimerFunds приобрела 5,11 миллиона акций (1,8%) "Яндекса" в конце 2017 года. Тогда фонд вернулся к покупкам акций "Яндекса" после того, как в конце 2015 года он вышел из капитала компании.

"Яндекс" — поисковая система и IT-компания, которая разрабатывает различные сервисы для России, Белоруссии, Казахстана, Турции и Украины. Головной компанией холдинга является зарегистрированное в Нидерландах в 2004 году акционерное общество Yandex N.V.