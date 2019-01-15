МОСКВА, 15 янв — ПРАЙМ. Роскомнадзор внес более 1,5 тысячи ресурсов, связанных с незаконным онлайн-казино Azino 777, в реестр запрещенной информации, около 1,3 тысячи из них блокируются, сообщили агентству "Прайм" в пресс-службе ведомства.

"В Единый реестр запрещенной информации внесено более 1,5 тысячи ресурсов, связанных с незаконным онлайн-казино Azino 777. В настоящее время около 1,3 тысячи таких интернет-ресурсов заблокировано, с остальных ресурсов запрещенная информация удалена", — сказали в пресс-службе Роскомнадзора.

Ранее во вторник в пресс-службе Федеральной налоговой службы (ФНС) сообщили, что ФНС запретила банкам переводить средства на счета компании Victory 777 N.V., которая является оператором нелегального онлайн-казино Azino777 ("Азино Три топора"). В ведомстве пояснили, что на основании сведений, полученных от российской кредитной организации, компания Victory 777 N.V. была включена в перечень лиц, в отношении которых имеются сведения об осуществлении ими деятельности по организации и проведению азартных игр с нарушением законодательства РФ.

По данным налоговой службы, через сайты и "зеркальные" сайты компании, содержащие наименование Azino, осуществлялась оплата участия физических лиц в азартных играх, которые в России являются незаконными.

По действующему законодательству, российские банки теперь обязаны отказывать плательщикам в проведении операций по переводу денежных средств, в том числе электронных, по счетам указанной компании.