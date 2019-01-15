МОСКВА, 15 янв — ПРАЙМ. Региональный общественный центр интернет-технологий (РОЦИТ) и специалисты горячей линии Рунета зафиксировали всплеск случаев телефонного мошенничества с последующим воровством средств с банковских карт жертв, говорится в сообщении РОЦИТ.

В нем отмечается, что мошенники представляются сотрудниками несуществующей организации и под видом отмены незаконных операций выманивают данные банковских карт граждан и осуществляют с них кражу средств через различные организации. Чаще всего злоумышленники представляются службой безопасности банка или, к примеру, "единой организацией по защите от банковских преступлений".

"Важно помнить, что единых служб безопасности всех банков, которые решают проблемы пользователей при несанкционированных списаниях, не существует. Кроме того, в 99,9% случаев служба безопасности банка не будет звонить вам самостоятельно, а скорее дождется вашего звонка", — подчеркивает РОЦИТ.

"Списание средств происходит за счет стандартной манипуляции "операторов" вымышленных служб безопасности. Разговор начинается с того, что оператор сообщает о несанкционированном списании денежных средств с карты и, чтобы остановить эту транзакцию, ему необходимы данные о сумме на счету карты и реквизитах карты (номере, ФИО держателя, код с обратной стороны карты)", — уточняет РОЦИТ.

При этом, чтобы запутать пользователя, применяются стандартные нейролингвистические приемы: проговариваются вслух разные должности и регалии сотрудников, задаются отвлеченные вопросы, отмечается в сообщении.

"Получая номер или даже несколько номеров банковских карт, злоумышленнику, который уже вбил данные карты для перевода, остается получить только код из SMS, который придет пользователю для совершения операции. Мошенник в телефонном разговоре скажет, что код нужен для отмены операции по несанкционированной транзакции, но на самом деле пользователь лично сообщит код, который позволит мошеннику списать всю сумму", — говорится в сообщении. РОЦИТ подчеркивает, что код из SMS нельзя сообщать никому.

По данным пострадавших, обратившихся на горячую линию Рунета, звонки могут быть совершены с номеров +74950188621, +74953633149, +74955505550, говорится в сообщении РОЦИТ.