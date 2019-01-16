МОСКВА, 16 янв — ПРАЙМ. На начало 2019 года российская аудитория интернет-пользователей среди людей старше 16 составила 90 миллионов человек (75,4% взрослого населения РФ). Рост за последний год, как говорится в исследовании компании GfK, составил 3 миллиона (2процентных пункта).

На мобильных устройствах — смартфонах и планшетах — интернетом пользуются 73 млн россиян старше 16 лет, из которых 32 млн человек выходят в сеть только с мобильных устройств. Это 35% от всех пользователей интернета в России. Год назад это были 18% пользователей.

Число пользователей интернета со смартфонов за 2018 год выросла с 52% до 59%. При этом число пользователей интернета с планшетных компьютеров сократилась — до 14% с 20% в 2017 году.