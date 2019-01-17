МОСКВА, 17 янв — ПРАЙМ. Группа ВТБ приобрела 63% в ООО "Медиалогия", разработчике одноименной системы мониторинга и анализа СМИ и соцмедиа, следует из базы данных Единого госреестра юридических лиц (ЕГРЮЛ).

Согласно данным ЕГРЮЛ, еще 16% "Медиалогии" принадлежит Александру Волкову, 21% — Сергею Мацоцкому. В ВТБ сделку подтвердили, но ее детали не раскрыли.

"Сделка по приобретению пакета акций компании является частью бизнеса прямых инвестиций группы ВТБ. Инвестиционная идея сделки состоит в том, что произошедшая цифровая трансформация средств массовой информации и рост влияния социальных сетей открывают возможности для проведения в интересах компаний-владельцев брендов различных маркетинговых исследований с глубиной анализа и широтой охвата, недоступной в эпоху оффлайновых СМИ", — приводит пресс-служба банка слова первого зампреда ВТБ Юрия Соловьева.

По его словам, технологии компании позволят не только проводить достоверные измерения медиаметрик, но и существенно увеличить эффективность таргетированных рекламных компаний и отдачу от расходов на рекламные бюджеты.

"Наш стандартный горизонт инвестирования составляет около 3 лет, и мы рассчитываем, что за это время актив существенно увеличит свои операционные показатели. Мы уверены, что, как все цифровые активы, он может быть потенциально интересен крупным IT-компаниям, а также в перспективе может заинтересовать крупные медиахолдинги", — добавил Соловьев.

Компания "Медиалогия" была создана в 2003 году и является разработчиком автоматической системы мониторинга и анализа СМИ и соцмедиа в режиме реального времени.