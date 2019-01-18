МОСКВА, 18 янв — ПРАЙМ. Компания Group-IB зафиксировала в среду, 16 января, массовую вредоносную рассылку хакерской группировки Silence. Как сообщает компания в пятницу, рассылка осуществлялась, в частности, по адресам российских банков и крупных платежных систем, работающих на территории РФ.

Эксперты Group-IB отметили, что с начала 2019 года это самая крупная атака хакеров. Она насчитывает свыше 80 тысяч получателей — сотрудников российских кредитно-финансовых организаций, среди них основную долю занимают банки и крупные платежные системы.

Массовая атака началась с фишинговых рассылок 16 января, сообщает специализирующаяся на расследовании и предотвращении киберпреступлений компания.

Впервые в практике группировки Silence в рассылке вредоносное вложение было замаскировано под приглашение на XIX Международный Форум iFin-2019 "Электронные финансовые услуги и технологии" (мероприятие намечено на 19 и 20 февраля и пройдет в Москве).

В свою очередь компания "Лаборатория Касперского" также подтвердили факт фишинговой рассылки Silence 16 января. Программные решения обеих компаний заблокировали вредоносные рассылки.

Рассылка Silence по финансовым учреждениям также была зафиксирована Group-IB в период с 25 по 27 декабря 2018 года. Преступники тогда разослали письма якобы от реально существующей фармацевтической компании, сотрудник которой обращался в банк с просьбой открыть корпоративный счет и зарплатный проект.

Активность группировки русскоговорящих хакеров Silence впервые была зафиксирована специалистами в 2016 году. злоумышленники специализируются на целевых атаках на банки, рассылая фишинговые письма с вредоносными вложениями.