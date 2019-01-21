МОСКВА, 21 янв — ПРАЙМ. Роскомнадзор начинает в отношении Facebook и Twitter административное производство, поскольку компании не представили конкретного ответа на требование о локализации персональных данных пользователей на территории РФ, сказал РИА Новости пресс-секретарь ведомства Вадим Ампелонский.

Роскомнадзор 17 декабря 2018 года направил Facebook и Twitter требование о предоставлении информации по локализации баз данных российских пользователей в РФ. В минувшую пятницу ведомство сообщило, что получило ответы Facebook и Twitter на свой запрос и обещало сообщить о своем решении в отношении дальнейших действий в понедельник.

"Компании, управляющие соцсетями Facebook и Twitter, предоставили формальные ответы на наши требования подтвердить локализацию персональных данных российских пользователей в России. Они не содержат конкретики ни о фактическом исполнении законодательства на текущий момент, ни о сроках исполнения данных норм в будущем", — сказал Ампелонский.

"В связи с этим сегодня Роскомнадзор начинает в отношении обеих компаний административное производство", — заявил пресс-секретарь ведомства.

Как пояснил Ампелонский, ведомство направит компаниям уведомление о составлении протокола об административном правонарушении, который составляется в присутствии представителей компаний. Он затруднился назвать дату составления протокола. По его мнению, документ может быть составлен через несколько недель. Он напомнил, что за данное правонарушение предусмотрен штраф в размере 5 тысяч рублей.

Закон о персональных данных, вступивший в силу 1 сентября 2015 года, обязывает хранить личные данные россиян на территории РФ. Сайты нарушителей закона на основании решения суда должны вноситься Роскомнадзором в специальный реестр и в случае отказа устранить нарушение — блокироваться. Законом также предусмотрено, что Роскомнадзор будет проводить проверки компаний на предмет соблюдения закона и в случае выявления нарушения выпишет предписание о необходимости его устранения, на что отводится до полугода. Закон распространяется как на российские, так и на зарубежные компании.