МОСКВА, 21 янв — ПРАЙМ. Вице-премьер РФ Максим Акимов обсудит с операторами, профильными ведомствами, региональными властями и экспертами перспективы развертывания сетей связи 5G в стране, сообщили РИА Новости в пресс-службе проектного офиса по цифровой экономике Аналитического центра при правительстве РФ.

Встреча пройдет 30 января в Аналитическом центре при правительстве РФ (АЦ). "В рамках круглого стола "О перспективах создания и развития сетей связи 5G в Российской Федерации" представители ведомств обсудят модели развертывания сетей 5G, крупные российские и международные эксперты выделят факторы успеха при запуске таких сетей и рассмотрят актуальный для нашей страны международный опыт. О развитии сервисов на основе 5G и использовании данной технологии в "умных городах" расскажут операторы связи, а также представители профильных региональных департаментов", — рассказали в пресс-службе.

Как ожидается, в мероприятии помимо вице-премьера примут участие глава Минкомсвязи Константин Носков, руководитель АЦ Владислав Онищенко, руководитель Проектного офиса по реализации национальной программы "Цифровая экономика" АЦ Владимир Месропян, генеральный директор "Мегафона" Геворк Вермишян, президент "Ростелекома" Михаил Осеевский, президент МТС Алексей Корня, генеральный директор "Вымпелкома" Василий Лацинич, гендиректор Tele2 Сергей Эмдин.

Среди участников также заявлены гендиректор АНО "Цифровая экономика" Евгений Ковнир, гендиректор "Яндекс.Такси" Тигран Худавердян, предправления фонда "Сколково" Игорь Дроздов, руководитель департамента информационных технологий Москвы Эдуард Лысенко и другие.

Ранее замглавы Минкомсвязи Олег Иванов заявлял, что в министерстве поддерживают создание единого инфраструктурного оператора для развития 5G в РФ. Он пояснял, что в условиях нехватки необходимых частот это самый оптимальный вариант. Кроме того, это позволит снизить затраты. При этом Акимов неоднократно подчеркивал, что телеком-операторов никто не будет подталкивать к созданию единой инфраструктуры без их согласия.

При этом "Ростелеком" и "Мегафон" завершили формирование совместного предприятия, которое, как писали ранее СМИ, возьмет на себя функции единого инфраструктурного оператора. Представители сторон говорили, что приглашают и других участников рынка присоединиться к СП. В "Мегафоне" говорили, что задачей СП будет работа с регулятором по освобождению наиболее привлекательного диапазона 3,4-3,8 ГГц и выделению его для 5G. Формат и детали сотрудничества операторов еще не определен, говорили в "Мегафоне".