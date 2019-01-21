ПАРИЖ, 21 янв — ПРАЙМ. Национальная комиссия по информатике и гражданским свободам Франции объявила в понедельник о наложении штрафа в размере 50 миллионов евро на Google за недостаточное информирование пользователей об использовании их персональных данных, сообщается на сайте регулятора.

"Двадцать первого января 2019 года ограниченное образование Национальной комиссии по информатике и гражданским свободам (CNIL) объявило санкцию в размере 50 миллионов в отношении компании Google LLC в исполнении Общего регламента по защите данных (RGPD) за недостаток прозрачности, недостаточную информацию и отсутствие действительного согласия на персонализацию рекламы", — говорится в заявлении комиссии.

Отмечается, что это первый случай, когда комиссия применяет новые максимальные штрафы, предусмотренные Общим регламентом по защите данных. Удерживаемая сумма, а также огласка штрафа оправдываются, прежде всего, серьезностью отмеченных недостатков, которые касаются основных принципов регламента: прозрачность, информация и согласие, отмечается на сайте регулятора.

Google полагается на согласие пользователей на обработку их данных в целях персонализации рекламы. Тем не менее комиссия считает, что это согласие не было получено надлежащим образом. В частности, отмечается, что информация, распространенная в нескольких документах, не позволяет пользователю осознать масштаб обработки персональных данных и понять, какие сайты имеют к ним доступ. Регулятор также указывает на то, что согласие пользователей не является однозначным.