МОСКВА, 22 янв — ПРАЙМ. Роскомнадзор снял ограничение доступа с 2,7 миллиона IP-адресов, принадлежащих компании Amazon, поскольку они уже не используются для обеспечения работы Telegram, говорится в сообщении ведомства.

"Роскомнадзор снял ограничение доступа с 2,7 миллиона IP-адресов, принадлежащих компании Amazon. Специалистами Роскомнадзора установлено, что данные подсети длительное время не используются для обеспечения функционирования мессенджера Telegram", — говорится в сообщении.

Роскомнадзор с середины апреля 2018 года осуществляет блокировку Telegram в России в соответствии с решением Таганского суда Москвы из-за отказа передать ФСБ ключи шифрования. Поскольку Telegram для обхода блокировки начал использовать хостинг Amazon и Google, Роскомнадзор начал блокировать задействованные мессенджером IP-адреса этих компаний. На этом фоне возникали проблемы в работе в РФ ряда сторонних ресурсов.