МОСКВА, 22 янв — ПРАЙМ. Влaдимир Добрынин покидает пост генерального директора мобильного оператора Yota, временно исполняющим его обязанности назначен финансовый директор Yota Саид Мунаев, сообщили в пресс-службе оператора.

"Владимир Добрынин принял решение об уходе с поста генерального директора Yota и в дальнейшем планирует заниматься собственными международными проектами. Компания благодарна Владимиру за совместную работу, кандидатура нового генерального директора будет представлена в ближайшее время. Исполняющим обязанности генерального директора назначен финансовый директор Yota Саид Мунаев", — сказал представитель Yota.

Добрынин с июля 2015 года занимал пост операционного директора Yota, в ноябре 2016 года был назначен на должность генерального директора компании.

Yota — виртуальный оператор мобильной связи, принадлежащий "Мегафону" и работающий в его сетях.