МОСКВА, 23 янв — ПРАЙМ. Роскомнадзор снял ограничение доступа с более 130 тысяч сетевых адресов IP-сети Microsoft, которые блокировались из-за того, что с их помощью могла обеспечиваться работа Telegram, сообщили РИА Новости в ведомстве.

"Роскомнадзор снял ограничение с IP-подсети Microsoft (более 130 тысяч сетевых адресов)", — сказали в Роскомнадзоре.

В понедельник Роскомнадзор снял ограничение доступа с 2,7 миллиона IP-адресов, принадлежащих компании Amazon, поскольку, по данным ведомства, они уже не используются для обеспечения работы Telegram.

Роскомнадзор с середины апреля 2018 года осуществляет блокировку Telegram в России в соответствии с решением Таганского суда Москвы из-за отказа передать ФСБ ключи шифрования. Поскольку Telegram для обхода блокировки начал использовать хостинг Amazon и Google, а также других компаний, Роскомнадзор начал блокировать задействованные мессенджером IP-адреса этих компаний. На этом фоне возникали проблемы в работе в РФ ряда сторонних ресурсов.