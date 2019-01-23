МОСКВА, 23 янв — ПРАЙМ, Мариам Багдасарян. Проект основателя Telegram Павла Дурова блокчейн-платформа TON (Telegram Open Network) с собственной криптовалютой Gram может вызвать новую волну интереса к рынку криптовалют, при этом сам проект может столкнуться с ограничениями со стороны мировых регуляторов, считают опрошенные агентством "Прайм" эксперты.

Ранее в среду The Bell со ссылкой на источники сообщило, что Павел Дуров может представить блокчейн-платформу TON с собственной криптовалютой Gram в феврале, а запустить — уже в марте. По данным издания, встреча с крупнейшими инвесторами, которые уже вложили в проект 1,7 миллиарда долларов, и презентация должны состояться в течение месяца.

В рассылке для инвесторов говорится, что команда готова к полному запуску в начале 2019 года, но возможна задержка на два-три месяца из-за "инновационной природы разработки". К настоящему моменту платформа TON готова примерно на 90%, писало издание. Дуров должен был презентовать свою криптовалюту ещё в 2018 году, но по каким-то причинам этого не произошло.

"Я считаю криптовалюту логичным продолжением экосистемы Telegram. Полагаю, она имеет шанс получить очень большую популярность в связи с широким распространением мессенджера во всем мире и удобством использования. Запуск TON может спровоцировать новый виток интереса к криптовалютам и рост их котировок. Тем не менее, поскольку многие страны не принимают и запрещают криптовалюты, Telegram может столкнуться с новыми ограничениями со стороны регуляторов", — поделился своим мнением директор по инвестициям международной сети Cryptolife.World Мансур Гусейнов.

БАРЬЕРЫ НА ПУТИ

Эксперты единодушно назвали проект TON одним из самых амбициозных за последнее время. Тем не менее, они призвали проявить осторожность, поскольку блокчейн-платформа с собственной криптовалютой может быть негативно оценена мировыми регуляторами.

По словам вице-президента Российской ассоциации криптовалют и блокчейна (РАКИБ) по развитию и регулированию рынка Валерия Петрова, проект TON в будущем может использоваться и как финансовая система, и как торговая площадка, и как система обмена информацией.

"Безусловно этот потенциал не может не беспокоить государства. Ведь вне зависимости от желания создателей сети она может стать серьезным конкурентом существующей финансовой системе взаиморасчетов и проведения торговых операций", — указал он.

"Если к марту-апрелю 2019 года мы увидим работающий прототип TON, то проект действительно может рассматриваться как база для новой системы ничуть не меньшей по своим масштабам, чем Ethereum (платформа для создания децентрализованных онлайн-сервисов на базе блокчейн — ред.). Этот проект имеет шансы стать определяющим для будущего криптоиндустрии на ближайшие несколько лет", — уверен эксперт.

Аналитик социальной сети для инвесторов eToro в России и СНГ Михаил Мащенко призвал трейдеров "быть крайне аккуратными". По его словам, даже у инвесторов проекта до сих пор нет четкого понимания, как именно проект удастся монетизировать.

"Вполне возможно, что оправдаются самые пессимистичные ожидания, согласно которым ICO (публичное размещение токенов — ред.) является попыткой профинансировать мессенджер, функционирующий за счет пожертвований Дурова, и никогда не ставящим перед собой цель зарабатывать деньги. Затраты на Telegram растут вместе с увеличением числа пользователей, а значит привлечение допфинансирования было лишь вопросом времени", — пояснил он.