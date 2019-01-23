ДАВОС (Швейцария), 23 янв — ПРАЙМ. Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев в среду встретится с основателем Alibaba Джеком Ма на полях Всемирного экономического форума в Давосе для обсуждения совместных проектов, в частности, в области искусственного интеллекта и образования, сообщил Дмитриев во время телефонной конференции с журналистами.

"Также мы сегодня проведем встречу с Джеком Ма из Alibaba. Встреча будет посвящена вообще более широкому сотрудничеству с компанией Alibaba. Мы видим, что у Alibaba много наработок и в сфере образования, и в сфере искусственного интеллекта. Поэтому в основном мы будем обсуждать новые направления сотрудничества с Alibaba", — сказал Дмитриев журналистам.

Он уточнил, что стороны намерены обсудить конкретные проекты, касающиеся искусственного интеллекта, логистики, дата-центров, проектов в сфере образования.

Дмитриев отметил, что реализация проектов может начаться уже в конце этого года, пока нужно наметить дорожную карту по ним.

"Кроме того, ряд стран, с которыми мы сотрудничаем, также выразил интерес к тому, чтобы бизнес Alibaba развивался в этих странах. Соответственно, мы тоже обсуждаем различные возможности совместно с Alibaba в других странах-партнерах РФПИ", — добавил глава РФПИ.