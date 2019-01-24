МОСКВА, 24 янв — ПРАЙМ. Государственная информационная система в области ветеринарии (ВетИС) в четверг подверглась хакерской атаке типа DDoS, говорится в соообщении Россельхознадзора.

"Сообщаем о хакерской атаке типа DDoS на Федеральную государственную информационную систему в области ветеринарии. Атака произведена 24 января в период с 08:05 по 09:25 мск", — отмечает ведомство.

Служба уточняет, что атакованный серверный узел обеспечивает работу веб-интерфейсов двух компонентов ВетИС: компонента "Меркурий", поддерживающего ветеринарную сертификацию в электронном виде, и компонента "Аргус", поддерживающего выдачу разрешений на ввоз, вывоз и транзит по территории РФ, а также, частично, Белоруссии и Казахстана.

"По результатам принятых мер противодействия, затруднений в функционировании ВетИС не выявлено", — отметили в российской службе.