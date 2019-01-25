МОСКВА, 25 янв — ПРАЙМ. Количество женщин-разработчиц технологий в инновационных сферах с каждым годом становится больше, в сфере транспорта их число увеличилось с 2016 года в пять раз, рассказал РИА Новости советник соруководителя рабочей группы НТИ "Автонет" Роман Малкин.

"С 2016 года в 5 раз выросло количество женщин, предлагающих высокотехнологичные разработки в области транспорта. Сейчас их количество составляет более четверти от общего числа заявок, а к 2022 году шансы на получение грантов в сфере "Автонет" между мужчинами и женщинами сравняется", — сообщил он, ссылаясь на аналитические данные участников молодежного научно-инновационного конкурса "УМНИК-Автонет", и добавил, что общее количество заявок на конкурс грантов от женщин пока растет в среднем на 2-3% в год.

Согласно данным, чаще всего девушки занимаются разработкой решений для функционирования улично-дорожной сети. Средний возраст разработчиц — 24 года. Так, в 2018 году студентка Самарского вуза начала разработку прибора для определения качества дорожного покрытия в режиме реального времени, жительница Пензы занимается созданием прибора управлением светофорного движения, а москвичка может получить грант на разработку алгоритма прогнозирования состояния окружающей среды.

"Мы очень рады, что состав инноваторов в сфере "Автонет" идёт к гендерному балансу. Согласно исследованиям McKinsey, компании со смешанным гендерным составом эффективнее на 15%, чем те, где преобладает количество работников одного пола. И, как показывает практика, по-настоящему "новые" решения чаще появляются также в процессе обсуждения вопросов мужчинами и женщинами. Мы бы хотели, чтобы девушек в технических сферах было ещё больше, ведь это не только вопрос эффективности, но и честной кадровой конкуренции, которая должна в итоге разрушить стереотипы о труде "не для всех", — заявил он.