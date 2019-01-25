МОСКВА, 25 янв — ПРАЙМ. Первый зампред комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Людмила Бокова предложила ввести уже с 1 февраля 2020 года платную регистрацию всех устройств, которые работают в сотовых сетях. Как пишет РБК со ссылкой на документ и сенатора, речь идет о всех гаджетах — от мобильных телефонов и планшетов до счетчиков услуг ЖКХ.

Как пишет издание, в документе говорится об устройствах, оборудованных выходом в интернет по международному идентификатору мобильного оборудования (International Mobile Equipment Identity, IMEI).

Отмечается, что в ближайшее время проект планируется внести на рассмотрение в Госдуму.

Если документ будет принят, то производители и импортеры будут обязаны регистрировать новые мобильные устройства по номеру EMEI. То же самое должны будут делать и физические лица при покупке гаджетов за рубежом: функция регистрации должна быть предусмотрена на сайте госуслуг.

Пока подразумевается, что услуга по регистрации гаджетов будет платной, но ее цена не превысит 100 рублей, говорит автор инициативы.

За хранение данных об IMEI-кодах будет отвечать Научно-исследовательский институт систем связи и управления (ЦНИИС), который находится в подчинении у Россвязи.

Незарегистрированные гаджеты будут блокировать: хх номера будут собраны в специальной базе, синхронизированной с международной базой данных ассоциации GSMA.