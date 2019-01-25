МОСКВА, 25 янв — ПРАЙМ. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) учтет мнение ассоциации торговых компаний и производителей бытовой и компьютерной техники (РАТЭК) при подготовке концепции о предустановке отечественных приложений, говорится в сообщении ведомства.

Соответствующая инициатива содержится в дорожной карте развития конкуренции в экономике России. В августе премьер-министр РФ Дмитрий Медведев поручил подготовить закон, устанавливающий требования, чтобы в смартфонах и компьютерах предустанавливались отечественные программные продукты. Документ должен быть подготовлен Минкомсвязью и ФАС к апрелю 2019 года.

"Категорически против разработки предлагаемых ФАС России мер высказался РАТЭК, также отрицательное мнение высказали представители иностранных разработчиков программного обеспечения и оборудования (Apple, Microsoft, Intel)… По итогам обсуждения ФАС России уточнит концепцию с учетом конструктивных замечаний, высказанных участниками. Будет подготовлен проект поправок в законодательство и направлен в Минкомсвязь",- говорится в сообщении.

РАТЭК ранее направила в адрес ФАС письмо, где высказала о своем недовольстве инициативой об обязательной предустановке отечественных приложений на мобильных устройствах. По мнению ассоциации, предлагаемое регулирование замедлит развитие рынка мобильных приложений, а также рынка портативной электроники — в частности, приведет к росту издержек бизнеса и как следствие к увеличению стоимости изделий, особенно низкого ценового сегмента.