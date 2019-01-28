МОСКВА, 28 янв — ПРАЙМ. Фонд развития интернет-инициатив (ФРИИ) выступил с предложением внести в российское законодательство изменения, разрешающие свободный оборот "деперсонализированных" пользовательских данных на рынке, пишет газета "Коммерсант".

Авторы инициативы предполагают, что россияне смогут продавать такие данные, зарабатывая на них от 15 тысяч рублей до 60 тысяч рублей в год.

По мнению опрошенных изданием экспертов, такие финансовые оценки сильно преувеличены. Специалисты рынка пояснили также, что этот законопроект разработан в интересах банков, операторов связи, а также крупнейших интернет-сервисов. При этом, пишет "Ъ", документ недостаточно защищает конфиденциальность данных россиян.

В то же время сообщается, что граждане смогут не давать согласия на обработку своих данных, чтобы исключить их из оборота.

В фонде считают, что если граждане смогут зарабатывать на своих данных, то это станет "мощной мотивацией" для регистрации в качестве самозанятых, что в свою очередь "позволит принести в казну несколько миллиардов рублей" от физлиц и налоги юридических лиц, участвующих в обороте данных.