ПЕКИН, 29 янв — ПРАЙМ. Китайская компания Huawei отрицает причастность к преступлениям, за которые США предъявили компании новые обвинения, говорится в заявлении компании в Twitter.

Ранее и.о. генпрокурора США Мэтью Уитакер сообщил, что США предъявили Huawei и ее финдиректору Мэн Вэньчжоу дополнительные обвинения в общей сложности по 23 пунктам.

"Huawei отрицает, что компания, ее дочерние предприятия или филиалы совершили какое-либо из нарушений законодательства США, обозначенных в каждом из обвинительных заключений, компания не располагает информацией о каких-либо правонарушениях со стороны Мэн Ваньчжоу, надеемся, что американский суд в конце концов придет к такому же заключению", — говорится в заявлении.