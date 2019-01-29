МОСКВА, 29 янв — ПРАЙМ. Россельхознадзор сообщил о еще одной хакерской атаке на федеральную государственную информационную систему в области ветеринарии (ВетИС). Она была зафиксирована во вторник, говорится в сообщении Россельхознадзора.

"Сообщаем о хакерской атаке типа DDoS на федеральную государственную информационную систему в области ветеринарии (ВетИС). Атака произведена 29 января в период с 12.23 по 13.00 мск, объем атаки: 5,2 Гб/c или 528,4 Kpps (тысяч пакетов в секунду), это в 4,3 раза сильнее, чем предыдущая атака, совершенная 24 января", — говорится в сообщении.

Атакованный серверный узел обеспечивает работу веб-интерфейсов двух компонентов ВетИС: "Меркурия" (поддерживает ветеринарную сертификацию в электронном виде) и "Аргуса" (поддерживает выдачу разрешений на ввоз, вывоз или транзит продукции по территории РФ, а также, частично по Белоруссии и Казахстану).

Ведомство отмечает, что затруднений в функционировании ВетИС по результатам принятых мер не выявлено. При этом служба допускает, что отдельные пользователи ВетИС могли иметь затруднения в доступе, о которых, однако, Россельхознадзору пока не известно (пользователями о затруднениях не сообщалось).

"Собранные сведения переданы в компетентные органы для проведения проверки и принятия мер, предусмотренных российским законодательством", — добавляет Россельхознадзор.

Россельхознадзор 24 января сообщил о хакерской DDoS-атаке на ВетИС. По данным ведомства, она произошла в тот же день с 8.05 по 9.25 мск.