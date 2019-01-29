МОСКВА, 29 янв — ПРАЙМ. Крупнейшие торговые сети в четверг подпишут меморандум о продаже не дороже 990 рублей приставок, которые позволяют принимать цифровое эфирное телевидение на аналоговых телевизорах, сообщил глава Минкомсвязи РФ Константин Носков.

"Мы обеспечили цены на приставки не выше 1 тысячи рублей. 31 января подписывается меморандум между всеми крупнейшими торговыми сетями, где они договариваются о продаже приставок по 990 рублей", — сказал министр на встрече с сенаторами во вторник.

Он рассказал, что на данный момент продано 32 тысячи приставок, что оправдало ожидания министерства. Однако, по словам Носкова, россияне все же предпочитали обзавестись новым телевизором, а не приставкой к старому. "За ноябрь-декабрь продажи телевизоров в стране выросли в 2 раза. Люди предпочитали брать телевизоры", — сказал глава Минкомсвязи.

При этом количество льготных категорий граждан, которые обратились за социальной помощью в покупке приставок, оказалось ниже ожиданий Минкомсвязи. "Мы планировали, что обратятся до 6 тысяч человек за компенсацией. На сегодняшний день обратилось 1962 человека", — сказал министр.

Носков также заверил, что готовность к первому этапу отключения аналогового ТВ, когда на "цифру" перейдут 7 регионов РФ (11 февраля) высокая. "По первой волне готовность высокая. Мы считаем, что первая волна так же, как и Тверь, пройдет без проблем. Со второй волной есть у нас опасения по одному региону. Но мы туда сейчас направляем десант министерства", — отметил министр.

Россия в 2019 году переходит от аналогового к цифровому телевещанию. Переход будет поэтапным — начнется 11 февраля и займет полгода, отключение аналогового сигнала в регионах будет происходить по мере их готовности. Тверская область первой перешла на цифровое вещание 3 декабря 2018 года. С запуском сети цифрового вещания граждане РФ должны бесплатно получить набор из 20 телеканалов высокого качества, сопоставимый с тем, что раньше предлагалось только в платных пакетах.