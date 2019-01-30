МОСКВА, 20 янв — ПРАЙМ. Чистая прибыль компании Apple в первом квартале 2018-2019 финансового года (квартал завершился 29 декабря 2018 года) сократилась на 0,5%, до 19,965 миллиарда долларов, говорится в отчете корпорации.

Разводненная прибыль в пересчете на одну акцию составила 4,18 доллара против 3,89 доллара годом ранее. Выручка компании за отчетный период сократилась на 5%, до 84,31 миллиарда долларов.

Показатель выручки оказался ниже прогнозов самой компании, которые она давала по итогам минувшего финансового года — тогда компания ожидала выручку в первом квартале в диапазоне 89-93 миллиарда долларов. Во втором квартале текущего финансового года Apple ожидает выручку в диапазоне 55-59 миллиарда долларов.

"Хотя жаль, что мы не достигли целевого показателя по выручке, в управлении Apple мы нацелены на долгосрочную перспективу, и результаты этого квартала показывают, что запас прочности нашего бизнеса увеличивается и вглубь, и вширь", — приводятся в сообщении слова главы корпорации Тима Кука.

Отмечается то, что 62% квартальной выручки пришлось на продажи за рубежом. Выручка от продажи iPhone в минувшем квартале сократилась на 15%, до 51,982 миллиарда долларов, а от всех остальных продуктов и услуг — выросла на 19%, до 32,328 миллиарда долларов. В частности, выручка от продажи iPad составила 6,729 миллиарда долларов, что на 17% превышает показатель годичной давности.

Apple была основана в 1976 году Стивом Джобсом, Стивом Возняком и Рональдом Уэйном. Штаб-квартира компании находится в Купертино, штат Калифорния. Apple занимается производством персональных и планшетных компьютеров, аудиоплееров, телефонов, "умных часов" и программного обеспечения.