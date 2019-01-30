МОСКВА, 30 янв — ПРАЙМ. Чистая прибыль крупнейшего в мире производителя цифровых фотоаппаратов Canon за 2018 год выросла на 4,5% по сравнению с 2017 годом и составила 252,755 миллиарда иен (2,3 миллиарда долларов), говорится в отчетности компании.

Разводненная прибыль на акцию увеличилась до 234,08 иены (2,14 доллара) с 222,88 иены (2,04 доллара) годом ранее. Выручка компании составила 3,952 триллиона иен (36,2 миллиарда долларов), что на 3,1% ниже показателя годичной давности.

Чистая прибыль компании за четвертый квартал 2018 года выросла на 31,3%, до 71,714 миллиарда иен (656,6 миллиона долларов). Операционная прибыль за квартал выросла на 30% в годовом выражении, до 99,6 миллиардов иен (912 миллионов долларов). При этом выручка снизилась на 5,5%, до 1,058 триллиона иен (9,7 миллиарда долларов).

По итогам 2019 года компания прогнозирует снижение операционной прибыли на 5,2%, до 325 миллиардов иен (2,9 миллиарда долларов) из-за прогнозов на замедление экономического роста в Китае и снижения спроса на камеры и промышленное оборудование для производства дисплеев.

Один из лидеров рынка цифрового оборудования, японская компания Canon Inc. была основана в 1937 году. Основную долю в продажах компании составляют принтеры, периферийные компьютерные устройства и копировальные аппараты, фото- и видеокамеры, а также оптические приборы.