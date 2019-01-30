МОСКВА, 30 янв — ПРАЙМ. Чистая прибыль норвежского телекоммуникационного гиганта Telenor, приходящаяся на акционеров компании, по итогам 2018 года поднялась по сравнению с 2017 годом на 23%, достигнув 14,731 миллиарда норвежских крон (1,74 миллиарда долларов), сообщается в отчетности компании.

Разводненная прибыль на акцию холдинга выросла до 10 крон (1,18 доллара) с 7,99 кроны (0,94 доллара) в январе-декабре 2017 года. Выручка за отчетный период снизилась всего на 1,5% и составила 110,362 миллиарда крон (13 миллиардов долларов).

По итогам четвертого квартала чистая прибыль Telenor, приходящаяся на акционеров Telenor, составила 1,212 миллиарда крон (142,8 миллиона долларов), что в 1,8 раза ниже показателя за 2017 год. Разводненная прибыль на акцию за четвертый квартал составила 0,83 кроны (0,09 доллара) по сравнению с 1,49 кроны (0,17 доллара) в аналогичном периоде годом ранее. Выручка за отчетный период сократилась на 2% и составила 28,143 миллиарда крон (3,3 миллиарда долларов).

"В 2018 году мы добились существенного прогресса в модернизации компании и в предоставлении услуги мирового класса для наших клиентов. Мы обновили самое большое количество базовых станций в истории Telenor и предприняли важные шаги по упрощению корпоративной структуры", — приводятся в релизе слова президента и гендиректора компании Сигве Брекке (Sigve Brekke).

Telenor работает на рынках телекоммуникационных услуг Скандинавии, Центральной и Восточной Европы, Азии.