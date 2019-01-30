МОСКВА, 30 янв — ПРАЙМ. Ведущие российские продавцы бытовой техники и электроники "М.Видео-Эльдорадо" и "Связной-Евросеть", а также крупные игроки рынка онлайн-торговли Ozon и Wildberries интересуются возможностями системы быстрых платежей, которая в частности предусматривает оплату покупок по номеру телефона и QR-коду, сообщили агентству "Прайм" в этих компаниях.

Система быстрых платежей (СБП), над созданием которой работали ЦБ РФ и крупнейшие банки, заработала 28 января. Ожидается, что полностью для всех клиентов она будет доступна с 28 февраля. Благодаря ей у россиян появилась возможность быстро переводить деньги на счет клиента почти любого крупного банка по упрощенной форме, в том числе по номеру телефона.

На первом этапе работы системы клиенты смогут осуществлять переводы между своими счетами и в пользу других физлиц. А сервис оплаты покупок по QR-коду может быть запущен во второй половине 2019 года, следует из данных Банка России.

В апробации системы приняло участие 12 кредитных организаций, в том числе Газпромбанк, ВТБ, Альфа-банк, Промсвязьбанк, Райффайзенбанк, Тинькофф банк. В настоящее время еще 40 банков хотят присоединиться к системе, с ними ведется подготовительная работа.

ЭКСПЕРИМЕНТ ДЛЯ БИЗНЕСА

Группа "М.Видео-Эльдорадо" поддерживает инициативы развития финансовых сервисов в России и входит в рабочую группу Ассоциации "Финтех", сообщили в компании. "Альтернативные финансовые инструменты дают больше свободы покупателям по выбору удобной формы оплаты и могут повысить конкуренцию среди поставщиков финансовых услуг, скорость проведения денежных операций, снизить стоимость приема безналичных платежей для ритейла и в целом позитивно сказаться на развитии всего рынка", — рассказали в пресс-службе группы.

Во многих странах быстрые платежи уже успешно работают: например, в Лондоне внедрена возможность оплаты счета в ресторанах по QR-коду, сообщили в компании "Связной-Евросеть". "Предлагаемая система выглядит достаточно привлекательно с точки зрения P2P-платежей. Однако в настоящее время нет чёткого понимания того, как будет реализована эта система для юридических лиц, поэтому в данный момент сложно оценить её востребованность", — заметил директор телекоммуникационных и финансовых услуг объединённой компании "Связной-Евросеть" Антон Павлов.

О своей готовности принять участие в тестировании системы быстрых платежей уже заявил крупный российский интернет-магазин Ozon. "Интернет-площадка активно обсуждает возможные сценарии C2B-платежей в составе рабочей группы с Национальной системой платёжных карт (НСПК)", — рассказали в пресс-службе компании.

Для пользователей площадок электронной коммерции может работать следующий сценарий, пояснили в Ozon: "При оформлении первого заказа в интернет-магазине через СБП клиент в меню мобильного банка подтверждает возможность списаний для этой интернет-площадки, после чего все последующие заказы на этом сайте могут быть оформлены в один клик. Внедрение этого сценария требует согласования с банками, однако это вопрос переговоров".

ЦЕНЫ НИЖЕ

В интернет-магазине одежды, обуви и товаров для дома Wildberries считают, что система быстрых платежей обладает хорошими перспективами для распространения в стране благодаря своим преимуществам перед традиционными переводами и тарифами на эквайринг. "В будущем (система — ред.) может занять часть рынка электронных платежей", — предположил директор по развитию площадки Вячеслав Иващенко. Тем не менее, Wildberries не планирует принимать участие в тестировании, но готова рассмотреть возможность внедрения уже готового продукта.

Снижение затрат компании всегда отражается на уровне цен на товары, продолжил Иващенко. "При условии, что стоимость системы быстрых платежей для юридических лиц будет ниже традиционного эквайринга, то возможно незначительное понижение стоимости товаров на 1-1,5%", — отметил также Павлов.

Однако говорить о полноценной замене эквайринга пока еще преждевременно, подчеркнул директор по развитию Wildberries. Это связано с высокой распространенностью международных платежных систем Visa и Mastercard. "В ближайшее время система не сможет исключить традиционный эквайринг, так как в платежах могут использоваться карты банков-эмитентов, не входящих в систему быстрых платежей", — пояснил, в свою очередь, Павлов.