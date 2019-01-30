МОСКВА, 30 янв — ПРАЙМ, Анна Подлинова. Американский технологический гигант Apple отчитался о снижении финансовых результатов. Компания впервые за 10 лет уменьшила квартальную выручку и прибыль, причем выручка оказалась ниже прогнозов самой компании. Из-за сложившихся макроэкономических условий глава компании Тим Кук даже пообещал снижать цены на некоторые модели iPhone в странах, где национальные валюты сильно обесценились по отношению к доллару.

Во многом падение показателей объясняется сокращением продаж основного товара Apple – iPhone, в частности, в Китае, где пользователи находят много альтернатив, ничем не уступающих "яблочным", говорят опрошенные агентством "Прайм" аналитики. На компанию давит и то, что рынок смартфонов уже сформирован для потребителей, так что наращивать продажи iPhone прежними темпами будет сложно, учитывая и девальвацию национальных валют.

Тем не менее инвесторы продолжают верить в компанию: за счет программы обратного выкупа размытая прибыль на акцию выросла на 7,5%, а акции на премаркете показывают рост. Даже некоторые огорчающие цифры не могут помешать Apple в течение 1-1,5 лет вернуться к своей максимальной капитализации в триллион долларов, однако для дальнейшего роста потребуется благоприятная конъюнктура на фондовом рынке и в IT-сфере.

ПЕРВОЕ РАЗОЧАРОВАНИЕ И ФАКТОР КИТАЯ

Результаты Apple оказались ожидаемо неубедительными: впервые за 10 лет компания сообщила о снижении квартальной выручки и прибыли в связи с падением продаж основного продукта – iPhone, говорит аналитик ИФК "Солид" Вадим Кравчук, уточняя, что сокращение продаж в Китае на 27% является тревожным сигналом.

Одна из причин замедления – укрепление доллара, что делает цены на продукцию в некоторых странах недоступными для большей части потребителей. Планируемое снижение цены на iPhone может положительно отразиться на выручке в 2019 году, хотя ключевые риски остаются прежними – замедление экономики и потребления в Китае, а также ужесточение конкуренции, отмечает аналитик.

По-прежнему более 60% продаж приходится на иностранные регионы, которые платят не в долларах, замечает директор аналитического департамента "Golden Hills — КапиталЪ АМ" Михаил Крылов. На этом фоне не исключено даже повышение цен в местной валюте и снижения выручки в валюте США.

Что касается отношений с КНР, то, по мнению аналитика, Apple лучше уменьшить активность развития сбытовой цепи в стране. Доля Китая в квартальной выручке Apple упала до 15,7% по сравнению с 20,4% в том же периоде годом ранее. Компании нужно быть готовой к дальнейшему падению на рынке Китая, полагает он.

Для инвесторов главный риск кроется в высокой зависимости Apple от одного продукта – iPhone, продажи которого приносят ей основную прибыль, говорит инвестиционный стратег "БКС Премьер" Александр Бахтин, уточняя, то в этом году негативным фактором выступает еще и девальвация ряда валют по отношению к доллару.

"Потребители обновляют iPhone в среднем каждые 2,5 года. С ростом продаж на развивающихся рынках эта цифра и дальше будет расти, там за счет более низкого уровня жизни покупатели реже обновляют свои гаджеты", — говорит он. На компанию давит и рост конкурентов, предоставляющих огромный альтернативный выбор.

Действительно, главной новостью стало падение продаж iPhone на 15% из-за ослабления спроса на этот продукт в Китае, где растет конкуренция со стороны более дешевых моделей смартфонов, которые не уступают гаджетам Apple по характеристикам, поясняет старший аналитик ИК "Фридом Финанс" Вадим Меркулов. Продажи в Китае упали на фоне роста популярности приложения WeChat, которое используется для выполнения практически всех обычных задач и никак не отличается от версии на Android. Более того, рынок смартфонов уже сформирован для потребителей, которые в состоянии позволить себе модели стоимостью более 700 долларов, поэтому наращивать продажи iPhone прежними темпами будет сложно, считает он.

В то же время по другим направлениям бизнеса результаты Apple оказались значительно лучше, напоминает Меркулов. Сервисная выручка за квартал выросла почти на 20%, продажи Mac год к году увеличились на 8,6%, объемы реализации iPad поднялись на 17%, сегменты Wearables, Home and Accessories продемонстрировали рост на 33%, перечисляет он, добавляя, что положительно повлияли на финпоказатели продажи Apple Watch.

ЦЕЛЬ В ТРИЛЛИОН

Несмотря на слабые результаты, после закрытия американского рынка акции Apple прибавили более 5%. По словам Кравчука, объясняется это тем, что инвесторы ждали еще более негативного отчета, так как ранее компания сокращала производство и пересматривала планы продаж на 2019 год. Apple, которой ранее покорилась отметка в триллион долларов по рыночной капитализации, сейчас находится лишь на 3 месте по этому показателю, уступая Microsoft (отчитывается сегодня) и Amazon (представит отчет завтра).

"Инвесторы будут очень осторожно относиться к этим бумагам, так как негативная тенденция рискует продолжиться, а переговоры США и Китая находятся в активной фазе, и предсказать их итог сейчас довольно сложно", — предупреждает эксперт.

По мнению Меркулова, даже несмотря на замедление роста в предыдущем квартале до 19%, позитивным долгосрочным драйвером для акций Apple выступает сервисная выручка.

"Цель компании по продажам в этом сегменте на уровне 50 млрд долларов в год в 2020 году будет достигнута. Таким образом, капитализация Apple способна вновь превысить триллионную отметку, а цена ее акции достигнет $229 в течение 18 месяцев", — прогнозирует аналитик.

Рост выручки от облачных сервисов на 40% — "светлое пятно" для Apple, считает Крылов. Компания не оставляет предшествующий план увеличить продажи услуг вдвое – до 24,3 млрд долларов к 2020 году – и с вероятностью 70% может стоить $210 за акцию, или более триллиона долларов за всю компанию, в течение 1,5 лет при лучшем сценарии, уверен аналитик.

"Естественно, об этом можно говорить всерьез лишь в том случае, если риски, связанные с торможением принятия новых моделей продукции по более высокой цене, не распространятся со смартфонов на планшеты и услуги", — отмечает он.

В компании осознают риски высокой зависимости от продаж iPhone и во многом делают ставку на рост бизнеса услуг: это Apple Music, Apple Pay, Apple Care и ряд других направлений, в том числе потоковое видео, говорит Бахтин. Не стоит также забывать, что у "Яблока" крайне лояльные клиенты, которые готовы регулярно и много тратить на продукты и сервисы Apple, напоминает он.

"В перспективе от года у Apple есть шансы вернуться к своей максимальной капитализации. С начала года динамика акций в целом на уровне IT сектора", — полагает аналитик, добавляя, что для дальнейшего роста капитализации необходима и общая благоприятная конъюнктура на рынке акций и в частности, сегмента IT.