МОСКВА, 30 янв — ПРАЙМ. Чистая прибыль крупнейшей китайской интернет-компании Alibaba по итогам девяти месяцев 2018-2019 финансового года, завершившихся 31 декабря, выросла на 3,8% в годовом выражении и составила 8,269 миллиарда долларов, говорится в пресс-релизе компании.

Разводненная прибыль, приходящаяся на одну обыкновенную акцию, составила 3,42 доллара против 3,21 доллара по итогам аналогичного периода 2017-2018 финансового года. Выручка Alibaba составила 41,211 миллиарда долларов, что в 1,5 раза больше показателя за предыдущий аналогичный период.

Чистая прибыль компании в третьем квартале фингода выросла в годовом выражении на 32,7%, достигнув 4,504 миллиарда долларов. Разводненная прибыль, приходящаяся на одну обыкновенную акцию, составила 1,84 доллара против 1,37 доллара за аналогичный период годом ранее. Скорректированная чистая прибыль на акцию составила 12,19 китайского июня (1,81 доллара). Аналитики ожидали показатель на уровне 11,45 китайского июня на бумагу. Выручка в отчетном периоде выросла в 1,4 раза, до 17,057 миллиарда долларов.

"Alibaba продемонстрировала еще один сильный квартал. Устойчивые операционные и финансовые показатели являются прямым отражением нашей ориентации на улучшение обслуживания растущей базы клиентов, которая составляет уже почти 700 миллионов человек… Наш рост также обусловлен качеством облачных технологий и технологий хранения данных Alibaba, которые помогают ускорять цифровую трансформацию миллионов предприятий", — заявил главный исполнительный директор Alibaba Даниэль Чжан (Daniel Zhang), чьи слова приводятся в релизе.

Alibaba Group является крупнейшей интернет-компанией Китая и работает в сфере электронной коммерции. Была основана Джеком Ма в 1999 году. Группе также принадлежат несколько дочерних компаний и интернет-площадок: Alibaba Pictures, Alibaba.com, AliExpress.com, Taobao.com, Tmall.com. По состоянию на 30 сентября 2018 года штат компании составляет 93,397 тысячи человек.