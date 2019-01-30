МОСКВА, 30 янв — ПРАЙМ. Роскомнадзор 1 февраля проведет плановую проверку российской структуры Apple на соблюдение закона о локализации персональных данных россиян в РФ, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства.

Согласно документу на сайте Роскомнадзора, ООО "Эппл Рус" в конце декабря прислало ведомству уведомление о том, что компания начала обработку данных российских пользователей в РФ. Ведомство 28 декабря внесло компанию в реестр операторов персональных данных.

"Первого февраля Роскомнадзор проведет плановую проверку "Эппл Рус" на соблюдение законодательства о локализации персональных данных в РФ", — сказал представитель ведомства.

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