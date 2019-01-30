МОСКВА, 30 янв — ПРАЙМ. Операторов электронных кошельков могут обязать сообщать клиентам, по какой причине их кошельки были заблокированы, и о самом факте блокировки, причём в тот же день, следует из базы данных нижней палаты парламента.

Законопроект об изменениях в статью 9 закона "О национальной платежной системе" в Госдуму внесла группа депутатов во главе с руководителем думского комитета по финансовому рынку Анатолием Аксаковым,

"Предлагается законодательно закрепить норму, согласно которой в случае приостановления или прекращения использования клиентом электронного средства платежа по инициативе оператора по переводу денежных средств оператор по переводу денежных средств обязан в день такого приостановления или прекращения в порядке, установленном договором, предоставить клиенту информацию о приостановлении или прекращении использования электронного средства платежа с указанием причины такого приостановления или прекращения", — сказано в пояснительной записке.

Сейчас использование электронного кошелька может быть приостановлено или прекращено по желанию самого клиента или это может сделать оператор при нарушении соответствующих пунктов договора. Обязанность информирования клиента при этом не предусмотрена. Иногда это приводит к значительным убыткам и другим негативным последствиям из-за невозможности воспользоваться денежными средствами, подчеркивают авторы законопроекта.

Согласно информации, полученной от ЦБ РФ по состоянию на конец ноября, в популярном у россиян платежном сервисе Qiwi доступ к использованию сервиса был заблокирован для 161,5 тысячи учетных записей, отметили авторы законопроекта. А общая сумма на заблокированных счетах с момента образования сервиса составляет 879 миллионов 39,3 тысячи рублей, 70,2 тысячи долларов и 14,8 тысячи евро.

Заблокированные средства возвращаются пользователям после снятия блокировки, сообщили РИА Новости в пресс-службе Qiwi. "Средства хранятся у нас только до момента, пока мы не удостоверимся в правомерности их использования, после чего они возвращаются владельцу кошелька. Блокировки — это общая практика банков и платежных систем в ситуациях, когда есть подозрение на несанкционированный доступ к денежным средствам, анти-фрод система срабатывает автоматически, в целях безопасности банк уведомляет клиента в авторизованной зоне Qiwi кошелька", — пояснили в компании.