МОСКВА, 31 янв — ПРАЙМ. Чистая прибыль крупнейшей в мире социальной сети Facebook по итогам 2018 года увеличилась на 39% по сравнению с предыдущим годом, до 22,112 миллиарда долларов, сообщается в пресс-релизе компании.

Разводненная прибыль на акцию составила 7,57 доллара против 5,39 доллара по итогам января-декабря 2017 года. Выручка социальной сети подскочила на 37%, до 55,838 миллиарда долларов.

Чистая прибыль компании за четвертый квартал составила 6,882 миллиарда долларов, увеличившись в 1,6 раза с показателя за аналогичный период 2017 года. Разводненная прибыль на акцию по итогам квартала составила 2,38 доллара против 1,44 доллара годом ранее. Выручка за квартал увеличилась на 30% — до 16,914 миллиарда долларов.

Квартальная выручка компании от рекламы составила 16,640 миллиарда долларов, что на 30% превосходит показатель четвертого квартала 2017 года. Выручка от рекламы на мобильных устройствах по итогам этого периода составила около 93% общей выручки от рекламы против 89% в аналогичном периоде 2017 года, отмечается в релизе.

Число ежедневно активных пользователей соцсети в декабре 2018 года увеличилось на 9% в годовом выражении и составило 1,52 миллиарда человек. Число активных пользователей за декабрь выросло в годовом выражении также на 9% — до 2,32 миллиарда. Кроме того, компания подсчитала, что около 2,7 миллиарда человек теперь используют Facebook, Instagram, WhatsApp или Messenger ("семейство" сервисов компании) каждый месяц, и более 2 миллиардов человек используют по крайней мере один из данных сервисов в среднем каждый день.

"Наше сообщество и бизнес продолжают расти. Мы в корне изменили то, как мы управляем нашей компанией, чтобы сосредоточиться на самых больших социальных проблемах, и мы увеличиваем инвестиции в создание новых и вдохновляющих способов общения людей", — заявил основатель и генеральный директор Facebook Марк Цукерберг.