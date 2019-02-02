МОСКВА, 2 фев — ПРАЙМ. Американская корпорация Apple после объявления о снижении цен на свои смартфоны смогла резко увеличить продажи iPhone, свидетельствует статистика китайского магазина Tmall (входит в Alibaba Group).

Напомним, что на этой неделе глава Ранее Apple Тим Кук заявил о снижении компанией цен на гаджеты iPhone. Это касается тех стран, где сильно ослабли национальные валюты, из-за чего цены на устройства "очевидно, повысились более значительно". Американская компания "провела оценки макроэкономических условий на некоторых из этих рынков" и пришла к решению о необходимости скорректировать цены.

"Мы решили вернуться к таким ценам на iPhone, которые были бы соразмерны местным ценам на девайсы год назад в надежде, что это поможет продажам в этих регионах", — говорил Кук.

Так, iPhone XS Max в топовой комплектации с памятью в 512 ГБ на старте продаж стоил порядка $1900. Сейчас на площадке Tmall он стоит $1650 (снижение составило $250). Стандартная церсия телефона потеряла в цене $200.

Такая же скидка была сделана на модель iPhone XR.

После этих шагов проиводителя, сообщает Tmall, продажи iPhone на территории Китая подскочили на 76%.

В России iPhone тоже должны подешеветь в ближайшее время.