МОСКВА, 4 фев — ПРАЙМ. Российский интернет-магазин Ozon изменил условия доставки товаров, в частности ввел аналог подписки на доставку — сервис Ozon.Premium, следует из данных на сайте компании.

"Большинство интернет-магазинов закладывает свои расходы в стоимость товара, и Ozon раньше не был исключением. Мы экспериментировали с разными подходами, в том числе с бесплатной доставкой, но пришли к выводу, что самым справедливым для клиента будет работа с ним по модели логистической компании", — прокомментировал новацию РИА Новости гендиректор компании Александр Шульгин.

Стоимость услуги Ozon.Premium на шесть месяцев составляет 1,599 тысячи рублей. "Пользователи Ozon.Premium могут делать неограниченное количество заказов с минимальной стоимостью от 2999 рублей в зависимости от региона или получить скидку на доставку от 30%, если сумма заказа меньше минимальной", — сказано в релизе компании.

Стоимость курьерской доставки теперь составляет 399 рублей, доставка в постаматы и пункты выдачи — 299 рублей. При этом на конец января доставка в пункт выдачи в Москве могла достигать 57 рублей.

Ozon — российский мультикатегорийный интернет-магазин. У компании также есть сервис продажи авиа- и железнодорожных билетов Ozon.Travel.