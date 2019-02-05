МОСКВА, 5 фев — ПРАЙМ. Американский холдинг Alphabet Inc., владеющий компанией Google, по итогам 2018 года нарастил чистую прибыль в 2,4 раза по сравнению с предыдущим годом — до 30,736 миллиарда долларов, сообщается в релизе холдинга.

Разводненная прибыль на акции классов A, B и C по итогам отчетного периода составила 43,7 доллара против 18 долларов годом ранее. Выручка компании увеличилась на 23,4% в годовом выражении — до 136,819 миллиарда долларов.

По итогам четвертого квартала Alphabet получил чистую прибыль в размере 8,948 миллиарда долларов против убытка годом ранее. Разводненная прибыль на акции классов A, B и C составила 12,77 доллара против убытка в 4,35 доллара в аналогичном периоде 2017 года. Аналитики ожидали, что этот индикатор составит 10,82 доллара. Квартальная выручка Alphabet увеличилась на 21,5%, до 39,276 миллиарда долларов. Расходы компании за четвертый квартал выросли на 26% в годовом выражении.

Число сотрудников компании по состоянию на 31 декабря 2018 года составляет 98,771 тысячи человек.

В августе 2015 года было объявлено, что Alphabet станет холдинговой компанией. Корпорация Google с поисковой системой, Android и YouTube 2 октября 2015 года вошли в холдинг Alphabet. Компания получила контроль над Google Life Sciences, Calico, Sidewalk Labs, Nest, Google Ventures, Google Capital и Google X.