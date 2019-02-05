МОСКВА, 5 фев — ПРАЙМ. Телекоммуникационный холдинг VEON Ltd. объявил о намерении выкупить около 42,31% акций египетской телеком-компании Global Telecom Holding (GTH), работающей в Африке и Азии, за 10,6 миллиарда египетских фунтов (около 600 миллионов долларов).

"VEON Holdings BV, дочерняя компания VEON Ltd, объявляет о том, что намеревается внести публичную обязательную тендерную заявку в Управление по финансовому регулированию Египта (FRA)… для покупки до 1997639608 акций Global Telecom Holding S.A.E (GTH), представляющих приблизительно 42,31% выпущенных акций GTH, по цене 5,30 египетского фунта за акцию", — говорится в сообщении холдинга.

Также VEON подтвердил свои планы сделать GTH частной компанией.

В ноябре 2017 года VEON Holdings B.V. сделала обязательное предложение о покупке более 1,997 миллиарда акций GTH, что составляет долю около 42,31%, почти за 899 миллионов долларов. В апреле 2018 года компания отозвала свое предложение в связи тем, что за данное время египетский орган финансового надзора не одобрил сделку.

Global Telecom Holding (GTH) — египетская телекоммуникационная компания, работающая в Африке и Азии под разными марками. Так, компания работает в Алжире под брендом Djezzy, Пакистане (Jazz), Бангладеше (Banglalink). Компания торгуется на Египетской фондовой бирже. Мажоритарным акционером GTH является VEON.

VEON Ltd. объединяет операторов, предоставляющих услуги в России, на Украине, в Казахстане, Узбекистане, Таджикистане, Армении, Грузии, Киргизии, Лаосе, Алжире, Бангладеш, Пакистане, Бурунди, Зимбабве, ЦАР и Канаде. Крупнейшие акционеры — LetterOne Михаила Фридмана (47,9%) и норвежская Telenor (14,6%).