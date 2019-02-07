МОСКВА, 7 фев — ПРАЙМ. Американский интернет-поисковик Google начал удалять из ссылки на сайты, запрещенные в России, из результатов поиска пользователей, пишут "Ведомости" со ссылкой на сотрудника крупной интернет-компании.

Как подтвердил источник газеты в Роскомнадзоре, Google последние несколько недель действительно начал чистить поиск от запрещенных данных. В настоящее время компания не удаляет все ссылки, попавшие в реестр, но большую их часть — около 70%, добавил собеседник.

Источник, близкий к поисковику, тоже подтвердил удаление части запрещенных ссылок из реестра: это происходит не в автоматическом режиме, компания сначала изучает основания, по которым ресурс попал в список запрещенных в России.

Официальные представители компании Google и Роскомнадзор не стали комментировать удаление ссылок на запрещенные ресурсы поисковиком.

Напомним, что Google на прошлой неделе оплатил выписанный Роскомнадзором штраф 500 тысяч рублей, выписанный Роскомнадзором за неисполнение закона об удалении из поисковой выдачи ссылок на ресурсы с противоправными данными.