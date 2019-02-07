МОСКВА, 7 фев — ПРАЙМ. Российский кабинет министров направит на реализацию проекта закона об автономной работе рунета 20 млрд рублей. Об этом в четверг сообщил РИА Новости автор документа, сенатор Андрей Клишас.

"Законом о бюджете предусмотрены средства на реализацию предлагаемых законопроектом мер", — пояснил парламентарий и добавил, что речь идет о создании Центра мониторинга и управления сетью связи общего пользования.

По словам Клишаса, как только данный Центр мониторинга начнет работу и проведет анализ структуры сети, будут определены "реальные" угрозы, а также выбрано оборудование, позволяющее им противодействовать. Можно будет определить объем необходимых средств на дальнейшие мероприятия, добавил он.

"В паспорте проекта "Информационная безопасность", который одобрило правительство, предусмотрено финансирование данных мероприятий", — сказал Клишас.