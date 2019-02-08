МОСКВА, 8 фев — ПРАЙМ. МТС оценит необходимость листинга компании в США с учетом высоких затрат на его поддержание, компания также планирует рассмотреть повышение объемов торгов на Московской бирже, говорится в сообщении мобильного оператора.

"МТС… объявляет о запуске проекта по обновлению стратегии своего присутствия на рынках акционерного капитала, что предусматривает анализ и оценку структуры листинга, предпочтений инвесторов и поиск наилучшего баланса затрат и преимуществ для компании и инвесторов", — сообщает МТС.

"В рамках реализации проекта компания планирует рассмотреть механизмы по возможному повышению объемов торгов на Московской бирже, проанализировать текущую структуру присутствия МТС на рынках капитала, а также структуру, при которой MOEX могла бы являться основной площадкой для торговли акциями компании. Также планируется оценить, отвечает ли листинг в США, с учетом высоких затрат на его поддержание, интересам акционеров или более предпочтительным может быть листинг на других площадках", — поясняется в сообщении.

"Объявляя о пересмотре стратегии, мы начинаем открытый диалог с нашими инвесторами… Наши консультации не подразумевают немедленных решений, они носят стратегический характер…. Для нас стратегически важно быть публичной компанией, сохранять прозрачность в отношениях с инвесторами, соответствовать лучшим практикам корпоративного управления и обеспечивать привлекательную доходность акционерам", — прокомментировал вице-президент МТС по финансам, инвестициям, слияниям и поглощениям Андрей Каменский.

В ходе консультаций по данным вопросам МТС также планирует обсудить с инвесторами такие вопросы, как доступ к глобальным биржевым площадкам, возможность включения акций компании в международные индексы, удобство инвестирования, значимость программы ADR, биржевые и депозитарные расходы, а также мандаты инвесторов и их общие предпочтения.

Акции МТС снижаются почти на 3% и в моменте падали на 5,5% на фоне сообщения компании о том, что она оценит необходимость листинга компании в США.

К 16.33 мск акции МТС снижались на 2,83% — до 254,4 рубля (уже падали на 5,5%, до 247,5 рубля), при этом индекс Мосбиржи снижается на 0,15%.

МТС — крупнейший российский оператор мобильной связи. АФК "Система" владеет (с учетом косвенного участия через подконтрольные компании) 54,2% акций оператора, доля эффективного участия АФК – 50,005%. Остальные 45,8% акций МТС находятся в свободном обращении (11,4% — на Московской бирже, 34,4% — на Нью-Йоркской фондовой бирже). Структура присутствия компании на рынках акционерного капитала остается практически неизменной с момента IPO в 2000 году.