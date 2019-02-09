МОСКВА, 9 фев — ПРАЙМ. Крупнейшие российские продавцы бытовой техники и электроники не ожидают дефицита на цифровые ТВ-приставки в первых семи регионах, где 11 февраля будет отключено аналоговое телевидение, сообщили агентству "Прайм" в компаниях.

Россия в 2019 году переходит от аналогового к цифровому телевещанию. Переход будет поэтапным — начнется 11 февраля и займет полгода. На цифровое ТВ 11 февраля переходят Тульская, Рязанская, Пензенская, Ульяновская, Ярославская и Магаданская области, а также Чечня. С запуском сети цифрового вещания граждане РФ должны бесплатно получить набор из 20 телеканалов высокого качества, сопоставимый с тем, что раньше предлагалось только в платных пакетах.

По данным группы "М.Видео-Эльдорадо", в январе 2019 года спрос на цифровые приставки в регионах первой волны перехода на цифровое ТВ вырос примерно вдвое. "Связной/Евросеть" наблюдает в этих регионах устойчивый спрос на телевизионные приставки, сказал вице-президент по продажам объединенной компании Давид Борзилов.

В компаниях не ожидают дефицита приставок. "Дефицита ТВ-приставок в магазинах "Связной" и "Евросеть" мы не ожидаем. Наша отлаженная логистическая инфраструктура позволяет нам вовремя пополнять товарный запас на торговых точках", — сказал Борзилов.

"Группа "М.Видео-Эльдорадо" заблаговременно проанализировала возможный спрос на оборудование для перехода на цифровое вещание, закупила и развезла его по всем магазинам в регионах присутствия, а это более 200 городов. Товарные запасы регулярно анализируются и пополняются, контроль остатков осуществляется на системном уровне и дополнительно перепроверяется вручную. Компания гарантирует наличие этих моделей во всех магазинах и онлайн в течение всего периода перехода на цифровое вещание", — сказали в пресс-службе "М.Видео-Эльдорадо".

Оба ритейлера установили в конце 2018 года фиксированные цены на ряд моделей ТВ-приставок на уровне 990 рублей. В "М.Видео-Эльдорадо" также провели дополнительное обучение персонала – продавцы готовы проконсультировать и объяснить клиентам, как перейти на цифровое ТВ.