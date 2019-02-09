МОСКВА, 9 фев — ПРАЙМ. Российские технологические разработки в 2020-х годах планируется активно выводить на международный рынок, заявил спецпредставитель президента РФ по вопросам цифрового и технологического развития Дмитрий Песков.

По его словам, за прошлый год изменилось отношение крупных российских компаний и корпораций к новым технологиям: они "созрели" внедрять высокотехнологичные решения в свои бизнес-процессы. "2019 год — последний год, когда мы будем прилагать активные усилия к развитию внутри страны. Стратегия 2020-х годов — мировые рынки, НТИ на мировых рынках. Соответственно, 2019 год — последний тренировочный год. Все, с кем мы в 2020 год войдем, не просто с амбициями, но и результатами, с теми мы и продолжим работать", — сказал Песков, выступая на IV съезде отраслевого союза НТИ "Нейронет".

По его словам, экспорт станет главной целью компаний НТИ. "Экспорт — наша абсолютно национальная цель: совместные программы с глобальными международными университетами, акселерационные программы, партнерство с зарубежными операторами. Наша задача будет в этом году, еще раз,- максимально уйти в каждый регион… и с этого же года начинаем глобальную экспансию", — заявил он.

"Дальше — максимальная интеграция с РЭЦ (Российский экспортный центр – ред.), специальные программы для компаний НТИ во всем мире, партнерства. Национальная технологическая инициатива все больше будет становиться международной технологической инициативой. Наши 2020-е годы — борьба за долю на мировых рынках", — добавил Песков.

Спецпредставитель президента РФ напомнил, что в январе Россия и Сербия подписали меморандум о взаимопонимании, который в том числе подразумевает открытие первой зарубежной площадки коллективной работы "Точка кипения" в Белграде. Она будет официально открыта уже в апреле-мае этого года. Впоследствии планируется открыть сеть "Точек кипения" и в других странах, сообщил Песков.

Национальная технологическая инициатива (НТИ) — государственная программа поддержки перспективных направлений технологического бизнеса в России, которые могут стать основой мировой экономики на период до 2035 года.